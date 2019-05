Leerlingen VTI Spijker maken zelf radio op de speelplaats Toon Verheijen

21 mei 2019

20u12 10 Hoogstraten Leerlingen van het zesde jaar Sociale en Technische Wetenschappen aan het VTI Spijker hebben een leuke opdracht gekregen in het kader van hun eindwerk. Ze maken drie dagen lang radio op de speelplaats van de school.

“Het doel van deze eindwerken is dat de leerlingen zichzelf ontdekken”, vertelt leerkracht Sara Ichau, “We willen hen via zo’n eindwerk laten voelen waar hun talenten liggen bijvoorbeeld bij schrijven, bij onderzoek of liever het organiseren van activiteiten. Op deze manier kunnen zij een goede studiekeuze maken en zijn zij meer voorbereid op de toekomst. De thema’s zijn heel uiteenlopend: vluchtelingencrisis, sociale media, adoptie, BrainGym.”

Tom De Cock

Yente, Karste, Sterre en Jiao-Lin kozen voor radio. Na onderzoekswerk gedaan te hebben bij onder meer Tom de Cock van MNM, was het de beurt aan de leerlingen om zelf een activiteit te organiseren. De vier leerlingen kozen ervoor om radio te maken op de speelplaats van VTI Spijker, radio DGP. Ook via hun vlog en Instagrampagina proberen zij leerlingen warm te maken.