Leerlingen VITO bouwen twee schooljaren aan reconstructie van oude torenspits van klooster in Antwerpen Torenspits verhuist donderdag naar oude kloostersite in Lange Kongostraat Toon Verheijen

30 september 2019

14u14 0 Hoogstraten Na een project van maar liefst 1.400 manuren, verhuist donderdag een reconstructie van een oude torenspits naar het voormalige Franciscanessenklooster in de Lange Kongostraat in Antwerpen. Het VITO in Hoogstraten maakte een reconstructie van de oude kerktoren in opdracht van het schoolbestuur van het Centraal Katholiek Schoolcomité in Antwerpen.

Het voormalige Franciscanessenklooster in de Lange Kongostraat kwam twintig jaar geleden in handen van het Centraal Katholiek Schoolcomité. De site was in verval, maar de kapel, de tuinmuur en het klooster zelf werden beschermd als monument. De torenspits moest in opdracht van Monumentenzorg verwijderd worden omdat die gevaarlijk overhelde. De site werd later ingevuld door basisscholen De Vuurtoren en Sint-Maria en er werd een masterplan opgesteld voor de hele site. Een van de onderdelen was een reconstructie van een nieuwe toren.

Vrijwilligerswerk

VITO aanvaardde/kreeg de opdracht. “De BSO-leerlingen van VITO doen al enkele jaren vrijwilligerswerk in de basisschool Sint-Maria”, zegt Hans Van Loon van VITO. “Onze leerlingen hebben er de voorbije jaren mee de handen uit de mouwen gaan steken om het oude kloostergebouw om te vormen tot een schoolgebouw. Ook is het voor de leerlingen van het VITO een goede leerschool om buiten de schoolmuren in de praktijk te werken en zo leren ze ook werken in een multiculturele omgeving en leren ook wat vrijwilligerswerk is. Maar vanuit die jarenlange samenwerking, kwam dus ook de vraag om de toren te reconstueren. De uitvoeringstermijn was niet belangrijk, maar het moest op de oude methode gebeuren en we mochten niet met tropisch hout werken. Vermits het VITO Hoogstraten een 7de jaar bijzondere schrijnwerk hebben, met gemotiveerde leerlingen en leerkrachten, werd er besloten om deze uitdaging aan te gaan. Dit project behoort zeker tot de bijzondere schrijnwerkconstructies.”

Verhuis

De reconstructie startte in het schooljaar 2016-2017. Na een project van 1.400 manuren is de toren bijna klaar. In totaal hebben 21 leerlingen meegewerkt aan de reconstructie. “De verhuis is gepland voor donderdagmorgen met een speciaal transport”, zegt Hans Van Loon van VITO. “De toren zal er nog eventjes naast de school gestald worden om er daar ter plaatse nog de leien op te bevestigen. In een latere fase zal de toren dan ook effectief teruggeplaatst worden. We zijn als VITO enorm trots dat we aan dit project hebben kunnen mee werken. Eentje dat we waarschijnlijk nooit meer zullen meemaken. Voor onze leerlingen was het ook een unieke ervaring. Zij hebben kunnen proeven van de samenwerking met externe bedrijven en voor veel leerlingen waren er ook praktijklessen in een extern bedrijf voor bijvoorbeeld het verlijmen van sommige onderdelen. Dat maakte het project ook heel leerrijk. Het bijzondere daarbij was dat de leerlingen en leerkrachten van het VITO zelf de toren nooit gezien hadden. Enkel met een basisplan, enkele foto’s en enkele bewaarde stukken, moest men zich behelpen om de torenspits terug in zijn oorspronkelijke vorm na te maken.”

Het vertrek van de toren van Hoogstraten naar Antwerpen is voorzien voor donderdagochtend tussen 6 en 8.30 uur.