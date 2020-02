Leerlingen van VTI Spijker en Talentschool Turnhout slepen gouden medaille in de wacht Toon Verheijen

21 februari 2020

20u43 8 Hoogstraten Zes studenten van verschillende hotel- en toerismescholen kregen vrijdag een gouden medaille op de AEHT Cornet & Tourism Trophy 2020 in de hotelschool in Wemmel. Twee van de zes komen uit de Kempen. Tobi Tshinkunku Bakole uit Vosselaar studeert aan het VTI Spijker en Fleur Hommel uit Turnhout aan de Talentenschool Turnhout.

Voor de achtste keer vond er een competitie plaats tussen gemengde teams van leerlingen van negen hotel- en toerismescholen uit Belgische netwerk AEHT Belgium. Tijdens de wedstrijd moeten de leerlingen het beste van zelf geven in de keuken, de zaal en toerisme. DE bedoeling was dat er vooral gerechten gepresenteerd werden met producten van bij ons. De wedstrijd kreeg de steun van Brouwerij Palm, VLAM, Toerisme Vlaanderen, Flandria en Le Creuset.

Wedstrijd

De strijdarena was de GO! Campus Wemmel. voor de AEHT CORNET & TOURISM TROPHY 2020 was GO! Campus Wemmel. Het thema voor de keukenwedstrijd was dit jaar ‘klassiekers met een twist’. Naast verplichte vis- en vleessoorten moesten de studenten hiervoor werken met Vlaamse traditionele streekproducten, aardappelen en een selectie groenten van Flandria. De verschillende ploegen toonden dat ze heel wat in hun mars hebben en gingen op een creatieve manier aan de slag met lekkers van bij ons. Kennis over de producten waarmee de leerlingen verplicht aan de slag moesten tijdens de wedstrijd, deden ze op tijdens voorbereidende workshops (zie bijlage).

Zaalwinnaars

De winnaars in de categorie zaal waren Tobi Tshinkunku Bakole (16 ) uit Vosselaar van VTI Spijker in Hoogstraten en Elke Blommaert (19) van COOVI in Anderlecht. Ze namen alle taken op zich die komen kijken bij het runnen van een zaal. Vooral de drankenkeuze, het kaasassortiment en de koffiepresentatie kon de jury bekoren. “De grootste uitdaging was om de kazen te versnijden en op heel korte termijn een mocktail te bedenken. Dat we heel veel geoefend hebben, heeft toch geloond”, klinkt het bij de twee winnaars.

Keukenwinnaars

De andere Kempense gouden medaille vinden we terug in de categorie keuken. Mohamed Zabout (19 ) uit Aalst en Fleur Hommel (17) van Talentschool Turnhout zijn bijzonder trots. Zij overtuigden de jury met gedurfde creaties met lekkers van bij ons. Ze serveerden een amuse met inktvis en een voorgerecht met rode poon. Als hoofdgerecht kwamen er kalfsvlees, een originele aardappelbereiding, spruitjes en shiitake op tafel. Door hun hoofdgerecht te combineren met rauwmelkse geitenkaas en mosterd uit het Leuvense, twee Vlaamse traditionele streekproducten, wisten ze het thema ‘Vlaamse klassiekers met een twist’ goed onder de aandacht te brengen. “De samenwerking verliep heel vlot,” vertelt Fleur. “Het is een goede oefening om te leren omgaan met stress maar eens de service liep, vergaten we dat het een wedstrijd was.”

Toerisme

Maria Nkanu Nkanu en Guillem De Roeck van scholen Go! Campus Wemmel en Piva Antwerpen werden de winnaars in de categorie toerisme.

De winnaars kregen een gouden medaille, een certificaat en een ticket voor de internationale AEHT-wedstrijd, die in november zal plaatsvinden in Aveiro, Portugal.