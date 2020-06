Leerlingen van basisschool Spijker krijgen zingende directeur en leerkrachten aan de deur Toon Verheijen

29 juni 2020

21u22 13

Voor de leerlingen van basisschool Spijker in Hoogstraten was het een spannende maandagavond. Vorige week hadden ze te horen gekregen dat ze maandagavond immers best thuis moesten blijven omdat de school een verrassing had. Een een verrassing was het, want directeur ‘meester’ Ruud kwam samen met de juffen Kaat en Karen aangereden in een cabrio. Samen zongen ze dan een liedje begeleid door de muzikale directeur op de gitaar. “We wilden het voor de leerlingen toch een beetje speciaal maken. Er is wel heel wat tijd ingekropen, maar onze leerlingen verdienden dat."



