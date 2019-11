Leerlingen en leerkrachten VITO gebruiken enkel nog hervulbare drinkbussen Toon Verheijen

12 november 2019

De leerlingen van het VITO in Hoogstraten gaan mee de strijd aan tegen de berg plastic. De school heeft voor alle leerlingen en leerkrachten een herbruikbare fles aangeschaft. DE directie deed dat samen met de leerlingenraad. “We hopen zo ons steentje bij te dragen aan het verminderen van de plasticberg”, zegt Hans Van Loon van VITO. “Zeker als je weet dat er wereldwijd elke minuut één miljoen flessen gekocht worden en er elke minuut een vrachtwagen vol plastic in de oceanen terechtkomt. Het is de bedoeling dat leerlingen tijdens de lessen enkel nog drinken uit die hervulbare fles. De bedoeling is dat we als school ook nog drinkfonteinen gaan plaatsen zodat de bussen altijd bijgevuld kunnen worden.”