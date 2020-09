Leerlingen basisschool Spijker krijgen uniek speeltoestel in oude plataan Toon Verheijen

17u58 4 Hoogstraten De leerlingen van basisschool Spijker hebben een wel héél uniek extra speeltoestel gekregen. De oude plataan die vorig jaar door ziekte tot op de stam werd gesnoeid, is omgetoverd tot een echte boomhut met verschillende verdiepingen.

“We vonden het als school zo jammer dat we de plataan tot de stam moesten zagen”, zegt directeur Ruud Oomen. “Er moest vervolgens iets mee gebeuren. Dankzij een goede vriend kwamen we tot het idee om een boomhut rond de plataan te bouwen. De naam van de boomhut is uiteraard ‘De Plataan’ geworden.” Naast de boomhut hebben de leerlingen ook nog een klimmuur gekregen en een ‘octopus’.