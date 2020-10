Leerlingen 5de en 6de leerjaar Klein Seminarie genieten van bosklassen Toon Verheijen

05 oktober 2020

09u45 2 Hoogstraten De jongens en meisjes van het vijfde en zesde leerjaar van de basisschool van het Klein Seminarie hebben genoten van hun bosklassen in de bosrijke omgeving van Spa. Samen met hun leerkrachten beleefden ze daar een onvergetelijke week.

Op het programma stonden zowel leerinhoudelijke, sportieve, groepsvormende en ontspannende activiteiten. Bij aankomst in Spa werden de kinderen per klas ‘gedropt’ in de buurt van het domein en moesten ze met een kaart en kompas op zoek naar hun verblijfplaats. Ze deden een fotozoektocht naar Spa, een hoogteparcours en een door de leerkrachten gemaakt Cluedo-spel. Ze bezochten ook de Venen van Malchamps met een gids die vertelde over het ontstaan van het landschap, de bronnen in Spa en de typische vegetatie.

Bosmuseum

Ook het bosmuseum stond op het programma. Via een zoektocht in kleine groepjes leerden ze daar nog meer over de Ardennen. Een avontuurlijke terugtocht langs of door de rivier bracht hen terug naar het domein. “Avondactiviteiten, zoals een zaklampentocht, Wedden-dat en de laatste avond een fuif, zorgden steeds voor een geweldig fijne dagafsluiting. Het rijkgevulde programma, de sportieve activiteiten, de buitenlucht en de toch wel kortere nachten maakten dat iedereen moe was. In de bus was het rustig en stil, zelfs de leerkrachten konden het niet laten om hun ogen soms even te sluiten”, klinkt het lachend bij de juffen en meesters.