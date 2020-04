Leerkrachten VTI Spijker trakteren dienst- en hulpverleners op 600 aardbeitaartjes Toon Verheijen

21 april 2020

15u14 4 Hoogstraten Veertien leerkrachten van VTI Spijker hebben dinsdag niet minder dan 600 aardbeitaartjes gemaakt en verdeeld over verschillende verenigingen en instellingen die nog actief zijn in de dienstverlening of in de zorgsector.

“Binnen onze school hebben wij onder andere ook een bakkerijafdeling”, zegt directeur Stefan Jaeken. “Onze bakkerijleerkrachten lanceerden een idee om aan verschillende non-profitorganisaties in het Hoogstraatse onze waardering te blijken tijdens deze coronacrisis. Zij besloten - al zeggen we het zelf - overheerlijke aardbeitaartjes te maken. We kregen ook medewerking van de Coöperatie Hoogstraten want zijn hebben ons maar liefst 40 kilogram aardbeien geschonken. Het is enorm fijn om de onderlinge solidariteit te mogen ervaren; een lichtpunt in deze vreemde periode.”

Verdelen

De ongeveer 600 aardbeitaartjes worden aan diverse andere dienst- en zorgverleners uit Hoogstraten en de nabije omgeving geschonken. Zo krijgen onder meer de brandweer Hoogstraten, de politie Noorderkempen, welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je, Kinderdagverblijf Spijker, het personeel van Coöperatie Hoogstraten, de leefgroep van Zwart Goor in de Gelmeltjes, de bewoners van HoogMark– en uiteraard het team van VTI Spijker dat zich ingezet heeft om te bakken – een gebakje.

Woonzorgcentrum

De grootste ‘afnemer’ was de stad Hoogstraten met zo'n 230 taartjes. De lekkernijen worden verdeeld onder de medewerkers van de stad Hoogstraten en de bewoners van het woonzorgcentrum Stede Akkers. “Hier zijn wij enorm dankbaar voor,” zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Niet enkel de bewoners van ons woonzorgcentrum, maar ook de medewerkers die werkzaam zijn in het WZC, binnen onze technische diensten, de schoonmaak, het administratief personeel verdienen een lekkere Hoogstraatse traktatie in deze bizarre tijd. Als bestuur voorzien wij regelmatig zowel zoete als hartige tussendoortjes voor de aanwezige personeelsleden in deze crisistijden, om hen een hart onder de riem te steken en wat extra energie te geven. Toen Stefan dit heerlijke voorstel deed, hebben we natuurlijk niet nee gezegd. Onze aardbeien zijn onze trots.”

