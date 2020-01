Laurann (25) start jaar na opstart bijberoep nu voltijds met ‘Avertised by Laurann’: “Adverteren op sociale media niet voor iedereen weggelegd” Toon Verheijen

23 januari 2020

18u37 5 Hoogstraten Een jaar geleden startte ze in bijberoep om bedrijven te adviseren hoe ze best adverteren op sociale media, maar sinds begin dit jaar is Laurann Van De Peer (25) met haar eigen zaak gestart ‘Advertised by Laurann’. “Een fulltime job bij een marketingbureau én mijn eigen zaak was niet meer te combineren. Nooit gedacht dat het zo’n snelle vlucht zou nemen”, aldus Laurann.

Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft tegenwoordig wel een eigen pagina op Facebook en of Instagram. En wie een beetje handig is probeert er ook voor te zorgen dat via de zoekmachine Google zijn of haar bedrijf als eerste uit de bus komt bij specifieke zoektermen. Adverteren via de sociale media kan dan ook ‘big business’ zijn, maar je moet er dan wel iets van kennen. En daarin heeft Laurann Van De Peer zich gespecialiseerd. “Na mijn studies KMO-management en aanvullend online marketing ben ik aan de slag gegaan bij een marketingbureau”, vertelt Laurann. “Tegelijkertijd startte ik – met goedkeuring van mijn baas toen – ook in bijberoep met vooral kleine zelfstandigen bij te staan/advies te geven rond adverteren op sociale media. Eind vorig jaar heb ik moeten beslissen om er vol voor te gaan, want de combinatie van mijn vaste job en mijn zaak als bijberoep was gewoon niet meer te combineren. Ik ben er zelf van geschrokken dat het zo’n vlucht heeft genomen.”

Cijfers

Advertised by Laurann. Onder die naam is Laurann haar eigen zaak gestart. “Het lijkt op zich heel eenvoudig om te adverteren, maar toch komt er heel wat meer bij kijken om het gewenste effect te hebben van een advertentie. Likes zal het sowieso wel opleveren, maar heel wat ondernemingen of winkels willen meer klanten lokken en dan is een gewone advertentie niet voldoende. Via coaching en workshops probeer ik ondernemingen daarin wegwijs te maken. De workshops zijn vrij algemeen, maar in geval van coaching ga ik heel specifiek in op de onderneming zelf. Ik probeer ook altijd tijd te maken om het bedrijf echt te leren kennen, want een goede advertentie probeert alles samen te vatten waarvoor een bedrijf staat of wat ze precies willen. Ik doe op zelfstandige basis ook heel de onlinemarketing voor bedrijven omdat ze of geen tijd of er niet de nodige kennis voor in huis hebben. Ik hou dan ook nauwgezet de cijfers bij om te bekijken of de campagne succes heeft gehad. Zo heb ik onlangs iets gedaan voor Crossfit in Beerse. Hun campagne zat best goed, maar ergens zat er toch iets fout waardoor er geen nieuwe klanten kwamen. We hebben het dan samen bekeken en aangepakt en nu is het aantal klanten toch met twintig procent gestegen. Voor mij persoonlijk is dat ook leuk om klanten te zien groeien.”

Familie

Spijt heeft Laurann zeker niet van de toch grote stap om een eigen zaak te starten. “Ondernemen zit een beetje in de familie (haar ouders baatten tot voor kort de Delhaize in Hoogstraten uit, red)”, lacht ze. “En ik heb voorlopig werk genoeg. Bovendien zijn sociale media niet meer weg te denken en dat zal ook wel niet veranderen. Adverteren via die sociale media zal ook alleen maar belangrijker worden. Het is ook een uitdaging, want je moet zelf alles goed volgen en mee zijn met de nieuwste trends. Weet je, even heb ik nog gedacht om een extra opleiding te volgen tot leerkracht. Maar nu ik zelf workshops geef, sta ik toch een beetje voor de klas he”, lacht Laurann.

http://www.advertised.be