Landlopersjogging in Wortel op 30 augustus Toon Verheijen

13 augustus 2019

De traditionele landlopersjogging in Wortel vindt dit jaar plaats op 30 augustus. Het is al de zeventiende editie. De opbrengst gaat dit jaar naar de KLJ Wortel die de centen kunnen gebruiken voor de renovatie van hun lokalen. Inschrijven voor de jogging kan ter plaatse in de parochiezaal aan Poeleinde vanaf 17 uur. Kinderen kunnen vertrekken vanaf 18.40 uur en voor de deelnemers aan de 3, 6, 9 of tien mijl is de start voorzien om 19 uur.

www.landlopersjogging.be