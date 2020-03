Lander (9) prikt zich aan drugsnaald in Heilig Bloedpark Toon Verheijen

02 maart 2020

19u58 30 Hoogstraten De ouders van de 9-jarige Lander uit Hoogstraten willen iedereen die wel eens zijn of haar kinderen laat spelen in het Heilig Bloedpark achter de zaal Pax waarschuwen voor (gebruikte) spuiten die er achtergelaten worden. Lander prikte zich zondag tijdens het spelen aan een van de naalden.

Lander was zondag samen met enkele vriendjes aan het spelen in het Heilig Bloedpark na de KSA, de jeugdbeweging. Plots zag de jongen een naald liggen. Hij raapte ze op en heeft zich toen geprikt. “Ik wil echt graag iedereen verwittigen dat er achter de Pax heroïnespuiten rondslingeren”, laat mama Sofie Spannenburg weten via sociale media. De jongen fietste daarna naar huis en samen met zijn ouders ging hij naar het ziekenhuis waar ze een test hebben genomen. Over enkele weken weten de ouders het resultaat. Ze kregen in het ziekenhuis wel te horen dat de kans op besmetting redelijk klein is. “We hebben de politie ook op de hoogte gebracht.”

Controles

Het Heilig Bloedpark staat in Hoogstraten niet meteen bekend als drugsplaats al wordt er af en toe wel gewag gemaakt van gebruik en dealen van softdrugs. Van harddrugs was tot dusver geen sprake. De politie gaat nu wel regelmatig controles doen in het park. Wees voorzichtig voor jullie kindjes en ik wil iedereen oproepen om elkaar te waarschuwen dat er daar spuiten rondslingeren.”