Landbouwer (76) thuis gekneveld door twee overvallers Toon Verheijen

06 april 2020

16u45 7 Hoogstraten Een 76-jarige man is afgelopen weekend thuis overvallen op zijn boerderij in Meer. Het slachtoffer werd gekneveld, maar kon zichzelf snel bevrijden. Hij liep slechts lichte verwondingen op. De daders zijn gaan lopen. De federale politie van Antwerpen onderzoekt de zaak.

De feiten vonden afgelopen weekend plaats. De 76-jarige landbouwer werd ‘s morgens aangevallen door twee onbekenden op zijn boerderij. Hij werd in de woning gekneveld. Een van de verdachten bleef bij hem staan terwijl de andere de woning doorzocht. Na enkele minuten sloegen de twee op de vlucht en lieten ze de landbouwer gekneveld achter.

Het slachtoffer slaagde er echter in zich snel te bevrijden en kon bij de buren om hulp gaan vragen. Hij liep slechts lichte verwondingen op. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Het onderzoek is in handen van de federale politie.