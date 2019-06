Laatste Heilig Bloedprocessie voor ceremoniemeester Jef Janssens Toon Verheijen

16 juni 2019

14u53 5 Hoogstraten De eerste Heilig Bloedprocessie van dit jaar bracht opnieuw een massa volk op de been. Het droge weer zat daar ongetwijfeld voor iets tussen. Voor Jef Janssens (75) was het een speciale editie. Hij stopt als ceremoniemeester. “Het is mooi geweest, maar ooit moet je stoppen."

De Heilig Bloedprocessie blijft een van de hoogtepunten van het jaar in Hoogstraten en dat bewees ook weer het talrijk opgekomen publiek dat rond de Vrijheid postvatte om de processie te zien of plaats te nemen op een van de vele terrasjes die de Hoogstraatse horeca voorzag. Voor Jef Janssens (75) was het dit jaar een speciale versie. “Het is inderdaad de laatste keer”, lacht Jef. “Hopelijk krijg ik iedereen droog binnen en buiten. Ik heb het al die jaren met heel veel plezier gedaan, maar er komt altijd een moment dat je de fakkel moet overdragen. Luc Vinkx zal donderdag al overnemen in de kerk en volgende zondag de honneurs waarnemen. Ik ben 75 jaar he. Misschien is het tijd voor verjonging al voel ik me nog jong genoeg (grijnst)."

Ook de kermis trok zondagnamiddag heel wat volk. Maandag is het vanaf 16.30 uur familiedag op de kermis en woensdag is het de jaarmarkt en de stratenloop met daarna optredens aan verschillende horecazaken.