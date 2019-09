Kunstwerk eert ‘verrijzenis’ van kerktoren Sint-Katharinakerk Organisatie verwacht 30.000 bezoekers voor 21ste editie Groenten en Bloemen Toon Verheijen

12 september 2019

14u50 0 Hoogstraten De toren van de Sint-Katharinakerk, ‘ons Trien’, straalt weer in haal haar pracht en dat is net op tijd voor de 21ste editie van Groenten en Bloemen. Floralist-ontwerper Tom De Houwer heeft speciaal voor de gelegenheid in de kerk een van zijn indrukwekkendste creaties doen ‘herrijzen’. Het kunstwerk stond ooit in China tentoon. “Een eerbetoon aan de Sint-Katharinakerk mocht gewoon niet ontbreken”, klinkt het.

Het team van ontwerpers Tom De Houwer, Tania Huyghe en Jan De Ridder aangevuld met meer dan 150 vrijwilligers waren de voorbije dagen weer druk in de weer in een van de hallen van de Coöperatie Hoogstraten én in de Sint-Katharinakerk om van de nieuwe editie van Groenten & Bloemen weer een stralende editie te maken. Vanaf vrijdagmorgen zullen de 33 creaties – volledig gemaakt in hoofdzakelijk bloemen, groenten en fruit - verrijzen op de Vrijheid, het Begijnhof en in de Sint-Katharinakerk. “Een centraal thema was er niet echt, maar uiteraard stond ‘ons Trien’ wel centraal deze editie nu de restauratie van de toren helemaal is afgerond”, zegt Guy Rigouts van VVV Hoogstraten. “Vooral het werk in de kerk van Tom De Houwer is echt indrukwekkend. Maar we zijn uiteraard niet alleen hem dankbaar, maar ook de vele vrijwilligers. De voorbije dagen zijn er telkens toch zo’n 150 in de weer geweest om alles tijdig klaar te krijgen.”

Verrijzenis

Het kunstwerk van Tom De Houwer, de Verrijzenis, stond – of beter hing - ooit in China en in Alden Biezen maar dan in een andere kleur. Nu krijgt het de witte kleur. Het bestaat uit achttien onderdelen die in elkaar gestoken moeten worden en met behulp van katrollen in de kerk lijkt te zweven. “Ik wilde het nog één keer laten herrijzen speciaal omdat nu ook de restauratie is afgerond”, vertelt Tom De Houwer. “We kozen bewust voor de witte kleur omdat dat gewoon past bij de sfeer.” Op het Begijnhof zullen zondag twee replica’s van een schilderij van Pieter Faes te zien zijn. De schilder is afkomstig uit Meer en het Stedelijk Museum wist onlangs een van zijn werken op de kop te tikken. Vrijwilligster Inneke Van Poppel maakt die twee werken. “Ik heb er eerst een schets van gemaakt en we gaan er nu twee spiegelbeelden van maken die tegenover elkaar zullen staan. We gebruiken zowel groenten, fruit als bloemen. Het is nu al het tiende jaar dat ik meehelp aan Groenten en Bloemen, maar ik zou het niet meer kunnen missen.”

Vlaggen

Maar dus niet alleen de kunstwerken van Groenten en Bloemen staan dit weekend centraal. De restauratie van de kerktoren is afgerond en donderdag werden al tientallen meters lange vlaggenkoorden van boven aan de toren tot bijna beneden op de grond gespannen aan de vier hoeken van de toren. “Met dit weer kan het niet anders dan een topweekend worden”, zeggen schepen Arnold Wittenberg en burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “We verwachten 30.000 bezoekers. We zorgen ook voor straatanimatie en muziek. ’s Avonds zullen ook verschillende creaties feeëriek verlicht worden. Zondag is er op het Begijnhof ook een kinderdorp. We zullen er trouwens voor zorgen dat de Vrijheid zondag volledig autovrij wordt gemaakt.”