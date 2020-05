Kunstwerk eerst slachtoffers Covid-19 in Mariapark en nieuwe doopvont voor kapelletje in Minderhout Toon Verheijen

20 mei 2020

In het Mariapark in Meersel-Dreef, dat behoort tot het Kapucijnenklooster, ligt een Memoriaal voor de slachtoffers van het coronavirus van Nederland en België. Het is een initiatief van de vereniging Pacte des Cygnes dat droomt van een herenigd Brabant. Zij leggen er steentjes bij naargelang er mensen sterven. Het kunstwerk bestaat momenteel uit net geen 15.000 steentjes. Na de crisis gaan de steentjes mee met pelgrims die naar Santiago De Compostella trekken op wiens bedevaartsroute ons Kapucijnenklooster ligt.

Hoogstraten Doopvont

In de kapel van OLV van den Akker in Minderhout prijkt er ook iets nieuws. Daar staat een gloednieuwe doopvont omdat de vorige zijn beste tijd had gehad. “Gelukkig hebben we een nieuwe gevonden en kunnen we weer enkele generaties verder.”