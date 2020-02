Kunstenaars ontwerpen drie unieke relatiegeschenken voor stadsbestuur Toon Verheijen

24 februari 2020

20u12 1 Hoogstraten Enkele Hoogstraatse artistieke talenten hebben de nieuwe relatiegeschenken ontworpen voor het stadsbestuur. Verdienstelijke burgers of belangrijke gasten krijgen in de toekomst een stukje van de kerktoren van Sint-Katharina, een originele broodplank of een fotomap met Hoogstraatse bloemen. Ook de geschenkenbox is in een volledig nieuw kleedje gestoken.

De stad had al jaren Delfstblauweborden of tinnen schalen die als relatiegeschenk werden gegeven, maar om iets eigentijdser te zijn werden vorig jaar enkele creatievelingen aangesproken met de vraag om een ontwerp in te dienen. “De bedoeling was één ontwerp te kiezen, maar omdat er zoveel goede en leuke ideeën waren hebben we er na een uitgebreide discussie in het college drie gekozen”, lacht burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “We gaan de geschenken geven bij speciale gelegenheden, aan speciale gasten of mensen die zich op een of andere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad.”

Ornamenten

Anja Bastiaansen uit Meersel-Dreef heeft vijftig stenen ornamenten ontworpen. Maar het gaat niet zomaar om wat stenen. “Het zijn stenen die afkomstig zijn van de toren van de Sint-Katharinakerk die anders bij het afval zouden belanden. Nu krijgen ze een tweede leven. Elk ornament heeft een eigen vorm. Er zijn er geen twee dezelfde bij. Elk beeldhouwwerkje krijgt een eigen nummer en er worden er niet meer dan vijftig gemaakt.”

Fotomap en broodplank

De zussen Nathalie en Evelien de Laat van Mac Ryan in Minderhout ontwierpen een originele broodplank. “We baseerden ons ‘Hoogstraten stadje met smaak’ en daarom leek ons dit concept wel leuk”, vertellen de zussen. “De drie blaadjes die in de plank gebrand zijn waarbij er eentje lijkt op een mond (smaak) en de twee rechtopstaande hebben het silhouet van de kerktoren."

Fotograaf en vormgever Dominic Van Huffel maakte een fotomap over natuurbeelden in Hoogstraten en dan meer specifiek alleen wilde bloemen. “Natuur en groen is meer en meer belangrijk en met deze foto’s tonen we aan dat we in Hoogstraten toch nog altijd mooi en veel groen hebben.”

Geschenkenbox

De vierde creatieveling is Leny Moerkens van FAAR die een gloednieuwe geschenkenbox heeft ontworpen. Geen saaie zwarte box meer, maar een kleurrijke box met tekeningen van enkele belangrijke gebouwen uit Hoogstraten en de deeldorpen. Het ontwerp wordt ook gebruikt voor de kerstkaarten.