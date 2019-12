Koppel uit Hoogstraten zit in Nieuw-Zeeland: “We beslisten gelukkig om de uitstap toch maar niet te doen” Toon Verheijen

09 december 2019

10u48 0 Hoogstraten Fanny Houtmeyers en Peter Stappaerts uit Hoogstraten vertrokken eind november op cruise met de Ovation of the Seas. Dit weekend meerde het schip aan inTauranga in de Bay of Plenty. Een aantal passagiers maakten de uitstap naar het onbewoonde eiland.

“We hebben even overwogen om mee de uitstap te maken naar White Island, maar besloten het uiteindelijk niet te doen omdat het toch een vrij kostelijke uitstap was”, vertellen Fanny en Peter. “We kozen ervoor om aan de kust wat te gaan rondwandelen. Toen het gebeurde zagen we plots een gigantische rookpluim, maar we wisten nog niet meteen wat er aan de hand was. Beetje bij beetje sijpelde het nieuws binnen. En dan is dat wel even schrikken natuurlijk. Hopelijk komt alles goed want blijkbaar zijn er inderdaad passagiers en mogelijk ook een bemanningslid vermist. De kapitein heeft al een paar keer een mededeling gedaan dat we nog zeker een dag langer hier zullen aangemeerd blijven. Dat is maar zo. We liggen er ook niet wakker van dat we eventueel een stopplaats gaan missen. Onze gedachten gaan ook uit naar de vermiste passagiers en hun familie.”