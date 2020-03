Koninklijke Fanfare Sint-Catharina huldigt verdienstelijke leden: Jef Rabas Mertens al 75 jaar lid Toon Verheijen

09 maart 2020

18u24 1 Hoogstraten De Koninklijke Fanfare Sint-Catharina Hoogstraten hield afgelopen weekend haar teerfeest en daarbij werden flink wat verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet.

Maar liefst zestien muzikanten werden gedecoreerd voor hun jarenlange inzet voor de fanfare. Jef ‘Rabas’ Mertens spande de kroon. Hij is al maar liefst 75 jaar lid. Jozef Mertens was dan weer 70 jaar lid. Peters Roovers en Luc Meyvis kregen een medaille voor 50 jaar lid een Louis Raats voor 45 jaar. In de categorie 40 jaar vielen Luc Rombouts, Hugo Vinckx en Gert Vervoort in de prijzen. Kristel Rombouts en Marc Rombouts vierden dan weer 35 jaar lidmaatschap en Sophie Vandamme, Sim Van Gool en Eddy Meeuwesen zijn een kwarteeuw ver. De youngsters van de avond waren Gert Huybrechts, Johan Sysmans, Wilfred Schovers en Frank Jacobs met vijftien jaar lidmaatschap.