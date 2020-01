Kolonie Wortel doet ultieme gooi naar titel van Unesco Werelderfgoed: beslissing valt in juli 2020 Toon Verheijen

20 januari 2020

12u34 0 Hoogstraten Een nieuwe en vooral belangrijke stap voor de werkgroep die zich de voorbije jaren heeft ingezet om van de voormalige Koloniën van Weldadigheid Unesco Werelderfgoed te worden. Vlaams minister van onder meer Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) kreeg maandag het dossier en zal het nu opnieuw voordragen. Twee jaar geleden werd het dossier niet weerhouden. Het is bang afwachten tot de zomer, want dan zal de beslissing vallen.

Het was in 2012 al dat bij Merksplas Kolonie het startschot werd gegeven om een dossier op te stellen om van de twee Vlaamse en vijf Nederlandse Koloniën van Weldadigheid Unesco Werelderfgoed te maken. Al die jaren werkte een stuurgroep aan het dossier, dat in 2018 met een sisser afliep. Op de jaarlijkse internationale conventie in Manama (Bahrein) besliste het Werelderfgoedcomité het advies van ICOMOS niet te volgen.

De Koloniën kregen huiswerk mee en werden uitgenodigd binnen drie jaar terug te komen. Concreet betekende dit dat het te nomineren gebied beperkt wordt tot de Koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord/Vierdeparten en Veenhuizen in Nederland en Wortel in Vlaanderen. Onder meer Merksplas beantwoordde niet aan de eisen waarbij het oorspronkelijke Kolonielandschap en het functioneren als landbouwkolonie nog duidelijk zichtbaar moest zijn. Het dossier zal begin juli op het Werelderfgoedcomité in Fuzhou (China) beoordeeld worden.

Belang

Minister Matthias Diependaele en zijn Nederlandse collega Engelshoven hopen dat het dossier het nu wel schopt tot Werelderfgoed. “Het is een schitterend domein dat we absoluut niet verloren mogen laten gaan”, zegt de minister. “We moeten dit aan iedereen kunnen laten zien. Het geeft nog altijd weer hoe we vroeger omgingen met armoede. Hoe we probeerden zorg te dragen voor de mensen en ze te herintegreren in de maatschappij.”

Erkenning

Philippe De Backer van Kempens Landschap is blij dat het dossier wordt overgedragen. “Het worden spannende maanden”, aldus De Backer. “Het dossier is klaar, maar dat wil niet zeggen dat we de komende maanden gaan kunnen uitblazen (lacht). Hopelijk lukt het. Deze streek verdient dat. Als we erkend worden, staan er geen middelen tegenover maar het is een soort van kwaliteitslabel. Ooit stonden we in de top honderd van meest bedreigde wereldmonumenten. Als we dan nu die titel kunnen krijgen, dan is dat een teken dat we al veel werk hebben geleverd. Dat moeten we blijven koesteren. Armoede is tenslotte nog altijd iets van deze tijd. Dat in combinatie met mooie monumenten, een mooi landschap, toerisme. En ja Merksplas is uit het dossier gehaald, maar de zeven kolonies blijven wel samen. Hun verhaal blijft hetzelfde.”