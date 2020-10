Kokomo mag niet openen als hamburgerrestaurant: “Dan sluiten we de boel, want het is niet rendabel”

Hoogstraten

De uitbaters van Kokomo City kregen vrijdag in de late namiddag een aardige opdoffer te verwerken. Zowel de burgemeester als de politie brachten hen op de hoogte dat ze niét open mogen gaan als hamburgerrestaurant. Het was burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) die hen die boodschap moest brengen. “Een zware opdoffer, maar op deze manier is het niet rendabel voor ons", zuchten de uitbaters.