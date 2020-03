Kloostersite klaar tegen najaar 2021 Toon Verheijen

05 maart 2020

09u12 0 Hoogstraten Het heeft meer dan Het heeft meer dan tien jaar geduurd , maar stilaan is er licht aan het einde van de lange tunnel. Tegen oktober 2021 zou de site, op enkele erfpachtwoningen na van bouwmaatschappij De Noorderkempen, volledig klaar moeten zijn.

De oude kloostersite in Meer ontstond op het einde van de negentiende eeuw, maar meer dan twintig jaar geleden kwamen de gebouwen leeg te staan. Zo’n tien jaar geleden ontstond de vzw Klooster Meer die de hele site een herbestemming wilde geven. De voorbije jaren geraakte het project ietwat in een stoomversnelling. Zeker toen in september 2018 enkele oude gebouwen definitief werden afgebroken om plaats te maken voor een nieuw project.

Mei 2021

“Eind vorig jaar startte dan de grondwerken en momenteel zijn ze bezig met de nutsleidingen”, zegt Jef Van Bavel, een van de drijvende krachten van de vzw die het hele project heeft geleid. “Aan de kant van de Mussenakker worden nu zes woningen van de Bouwmaatschappij De Noorderkempen gebouwd. Daarna starten ook de werken in de andere gebouwen waaronder de oude parochiezaal waar een lokaal dienstencentrum en de bib komt. De bedoeling is dat de bouwwerken tegen mei 2021 worden afgerond en dat daarna de omgevingsaanleg kan starten. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar tegen oktober 2021 hopen we een mooi openingsfeest te kunnen houden. Helemaal klaar zal het nog niet zijn, want achteraan op de site komen nog elf woning van De Noorderkempen. Die werken zullen dan ook al wel gestart zijn, maar zullen pas later klaar zijn.”

Dienstencentrum

Het nieuwe lokaal dienstencentrum zal tijdens de weekends vooral beschikbaar zijn voor verenigingen en dergelijke. Tijdens de week zijn er restaurantdagen, de jeugdbib, het internetcafé en er zal ook een dag respijtzorg georganiseerd worden. Dan kunnen er vier tot vijf mensen onder begeleiding van een zorgkundige daar de dag doorbrengen.