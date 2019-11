KLJ Wortel krijgt cheque van 2.100 euro Toon Verheijen

04 november 2019

11u48 1

De organisatie van de jaarlijkse Landlopersjogging heeft het mooie bedrag van 2.100 euro overhandigd aan de KLJ Wortel. Het was de opbrengst van de zeventiende editie. Er kwamen in totaal 350 deelnemers opdagen voor de jogging. Dat was iets lager dan andere jaren, maar er was dezelfde dag ook een jogging in de buurt.