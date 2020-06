Kleuters van Klein Seminarie nemen afscheid met sprankelend tuinfeest Toon Verheijen

26 juni 2020

09u59 0 Hoogstraten De kleuters van het Klein Seminarie hebben dit bizarre schooljaar toch een beetje in stijl afgesloten. Een feest een beetje in coronastijl, maar het is er toch eentje geworden om nooit te vergeten.

“De overstap naar het eerste leerjaar vraagt om een feest en dat konden we dan ook niet zomaar laten voorbij gaan”, zeggen de juffen, meesters en de directie. “Een feest met veel toeters en bellen in ons hoofd, maar waar we steeds moesten beknibbelen op onze ideeën. Een feest dat we zo graag wilden vieren met onze lieve mama’s en papa’s. Een feest waarbij we mochten smullen van Hoogstraatse aardbeien en ja…een zakje chips en bubbels! Maar waar een wil is, is een weg. Het werd een sprankelend tuinfeest waarbij we letterlijk onze kleutertijd zijn uitgevlogen. Onze kleuters schitterden één voor één en schoven op onze schuifaf de kleuterschool uit. Dansen en schaterlachen, kriebels in de buik bij het ontvangen van ons kleuterdiploma. Iedereen had zijn eigen lekkernij bij en we smulden van ons lekkers in onze mooie schooltuin. En opdat onze mama’s en papa’s toch een glimp van onze fiere kleuters konden opvangen, vormden ze een erehaag vol feestbubbels in onze mooie dreef. Kleurige afstudeerhoedjes en vrolijke snoetjes, een (trots) traantje hier en daar en glinsterende ogen… Het was het feest van onze dromen.”