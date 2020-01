Kleinzoon Lionel maakt kunstwerken op basis van oeuvre van overgrootmoeder Clara Voortman Toon Verheijen

10 januari 2020

20u28 0 Hoogstraten In het Stedelijk Museum Hoogstraten loopt van 12 januari tot en met 22 maart de tentoonstelling “Clara Voortman & Lionel – Een artistieke ontmoeting tussen vier generaties”. Lionel van den Boogaerde is de achterkleinzoon van Clara Voortman.

Clara Voortman was een kunstenares uit de Gentse aristocratie die heel wat van haar inspiratie haalde uit het domein Den Rooy in Meerle (Hoogstraten). Samen met haar kinderen en echtgenoot, Jules Voortman, zoon van Jean Voortman die samen met Edward Jacquemyns landbouwgronden te Meer, Meerle en Minderhout exploiteerde, verbleef zij vaak in hun buitenverblijf Villa Den Rooy. Het werk van Clara Voortman bestaat voornamelijk uit pastelwerken en houtskooltekeningen, maar ook aquarellen en olieverfschilderijen. Naast landschappen en bloementaferelen was het schilderen van genrestukken, waarin het dagelijkse leven van de gewone mens centraal staat, een geliefd thema. Clara Voortman schilderde niet alleen. Ze experimenteerde ook met fotografie en sierkunsten zoals lederbewerking en bronswerk.

Jachthuis

Voor deze tentoonstelling heeft haar achterkleinzoon Lionel van den Boogaerde enkele werken gemaakt.”Hij heeft zich laten inspireren door de werken van Clara. Haar landschappen en kleurgebruik hebben in zijn werk een modern karakter gekregen. Ook Lionel laat zich inspireren door de prachtige natuur te Meerle, waar hij zich gevestigd heeft in het vroegere jachthuis van zijn ouders op het domein Den Rooy”, zegt schepen van cultuur Arnold Wittenberg.