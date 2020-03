Kleinste gehucht krijgt grootste rioleringsproject: 10 miljoen euro voor riolering en fietspad Meersel-Dreef Toon Verheijen

12 maart 2020

07u48 20 Hoogstraten Het kleinste gehucht van Hoogstraten krijgt over enkele jaren haar eigen ‘werf van de eeuw’. Tegen begin 2024 moet de schop in de grond gaan voor een reusachtig dossier waarin kilometers riolering zitten, fietspaden en de aanleg van een collector door Aquafuin. Kostprijs: 10.000.000 euro.

Meersel-Dreef, een gehucht met iets meer dan 1.000 inwoners. Verdeeld over het grondgebied van Meer en Meerle helemaal in het noorden van ons land. Al enkele jaren zijn er plannen voor een rioleringsdossier, maar dat blijkt niet eenvoudig te zijn. Nu komt er toch schot in de zaak. “We hebben beslist om zowel het dossier van Aquafin, die een grote collector moet aanleggen tussen de Meerse Bergen tot aan de Oude Tramweg, ons gemeentelijk rioleringsdossier en het dossier van de fietspaden te bundelen in één dossier”, zeggen burgemeester Marc Van Aperen en schepen Jos Martens (Hoogstraten Leeft). “Dat is handiger om de subsidies aan te vragen, maar het vergt uiteraard ook een berg afspraken tussen de verschillende studiebureaus.”

Projecten

Concreet gaat het dus om verschillende projecten:

• Aquafin legt een collector (een grote riolering die het afvalwater afvoert naar de waterzuivering) van de Meerse Bergen tot aan de Oude Tramweg.

• Gemeentelijke riolering met subsidies in de Meerse Bergen, Scheurdekousweg, Maaihoek, Oude Tramweg, Heieinde en Watermolenweg.

• Gemeentelijke riolering zonder subsidies: langs Hoogeind tussen de zijstraten De Mosten

• Fietspad van Hoogeind tot Meersel vanaf De Mosten tot ongeveer tweehonderd meter voor het kruispunt met de Kapelweg. Daar komt dan aansluitend een verkeersplateau.

• Ondergronds brengen van nutsleidingen

Start van de werken

Momenteel is gestart met de grondverwerving aan de Meerse Bergen. Die is nodig om de riolering te kunnen aanleggen, maar de onderhandelingen met de eigenaars van de villapercelen verlopen moeizaam. “Voor alle voorbereidende werken is nog een aantal jaren voorzien”, zegt burgemeester Marc Van Aperen. “Als alles volgens schema blijft lopen, zal de schop in 2024 in de grond gaan. We kunnen niet al eerder beginnen met een deel van de werken omdat alles is samengebracht in één dossier en dan zouden alle al gemaakte afspraken en subsidieregelingen vervallen.”