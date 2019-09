Klein Seminarie zet verbondenheid in de kijker Toon Verheijen

18 september 2019

Basisschool Klein Seminarie heeft het jaarthema bij het begin van het schooljaar opvallend in de kijker gezet. Alles draait dit jaar rond #Connect. De leerlingen van de lagere school kregen een zeshoekig kaartje. De kaartjes worden van een naam en eventueel een wens voorzien en op prikborden vastgemaakt zodat het een kleurrijk rooster wordt. De kleuters beelden hun verbondenheid met elkaar uit met behulp van verschillende foto’s. Ook de andere kinderen, de mensen van de naschoolse opvang en het onderhoudspersoneel worden betrokken. “We besteden veel aandacht aan groepsvorming waardoor klassen snel een hechte groep kunnen worden en nieuwe leerlingen zich snel thuis voelen. Tijd nemen om elkaar te leren kennen en te genieten van het groepsgebeuren zorgt er voor dat kinderen zich snel veilig en goed voelen. Ook buiten de eigen klas stimuleren we om contact met anderen te ervaren: bij elkaar op bezoek te gaan, grotere leerlingen helpen kleinere kleuters, samen vieren. Dankzij initiatieven van de ouderraad en andere activiteiten die de school organiseert ontmoeten ouders elkaar en de leerkrachten ook in een minder schoolse omgeving. “