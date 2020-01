Klaudi richt ‘Elke Dag Genieten’ op: “Mijn praktijkruimte is de natuur” Toon Verheijen

25 januari 2020

08u52 0 Hoogstraten Klaudi Asbreuk werkte bijna twintig jaar voor allerlei internationale bedrijven, maar gooide enige tijd terug volledig het roer om. Ze richtte onlangs haar eigen bedrijf, Elke Dag Genieten, op met de bedoeling vooral vrouwen die zich niet goed in hun vel voelen te helpen. “Ik heb geen praktijk aan huis, maar gebruik de natuur als mijn praktijkruimte.”

Klaudi (44) is afkomstig uit Nederland, maar de liefde bracht haar zo’n twintig jaar geleden naar Hoogstraten. Achttien jaar werkte ze voor verschillende internationale bedrijven, maar zo’n twee jaar geleden geraakte ze in een dip. “Ik voelde me een hele tijd niet echt lekker meer in mijn vel”, vertelt Klaudi. “Het was meer leven op een automatische piloot. Opstaan, voor de kinderen zorgen, werken, eten maken, wat sporten, televisiekijken en gaan slapen. Niet dat ik echt ongelukkig was, verre van, maar het gaf me geen voldoening meer. Het was tijdens een wandelvakantie in Italië dat ik de knop heb omgedraaid. Ik heb toen mijn werk opgezegd en ben hulp gaan zoeken bij een coach.”

Effortless coach

Klaudi had het een tijd moeilijk, maar vond zichzelf uiteindelijk terug. “Ik voelde me weer goed in mijn vel. Er moeten meer mensen zijn die met dezelfde problemen worstelen zoals ik. Als gecertificeerd effortless coach help ik nu andere vrouwen die op eender welke manier het gevoel hebben in een situatie te zitten die niet meer goed voelt, privé of zakelijk. Ik heb zelf veel ontdekt. Nooit had ik gedacht dat bijvoorbeeld meditatie zou kunnen helpen. Het klinkt allemaal misschien een beetje “geitenwollensokkenachtig”, maar uiteindelijk ben ik toch gaan inzien dat het een positief resultaat kan opleveren als je er voor open staat.”

Natuur

“Het fijne en leuke is dat ik geen praktijk aan huis heb, maar altijd afspreek in de natuur. Dikwijls neem ik vrouwen mee naar Wortel Kolonie en laat ze voelen wat het met ze doet om in de natuur te zijn. Naast het coachen wandel ik veel, geef ik trainingen, inzicht-dagen en workshops. Mijn doel is vrouwen te laten inzien dat er veel mogelijkheden zijn om elke dag van het leven te genieten. Je goed voelen, dat gun ik iedereen.

http://www.elkedaggenieten.com