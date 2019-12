Klanten nemen afscheid van cafébaas Tom Gabriëls van de Rijkswacht: “Merci Tom en we zullen blijven komen in 'jouw’ café Toon Verheijen

30 december 2019

14u55 3

De klanten van café De Rijkswacht, het personeel en compagnon Pieter Servaes hebben zondagavond cafébaas Tom Gabriëls en ook de sterke vrouw achter hem, Karlien Driesen, op gepaste wijze uitgewuifd. Een optreden waarbij Tom Gabriëls zelf ook even de basgitaar in handen nam en een set van DJ Broekie zorgden voor de nodige ambiance. Vooral het nummer ‘Bij de Rijkswacht’ van de Strangers werd door iedereen luidkeels meegezongen. Héél de kroeg zat ook afgeladen vol om Tom en Karlien uit te wuiven. “Het doet ons wel wat. Een speciale dag. Blij dat we zoveel klanten blij hebben kunnen maken de voorbije jaren. Ik ben ervan overtuigd dat Pieter en het team de ziel van De Rijkswacht gaan behouden en een even prachtig vervolg zullen breien aan het verhaal.”