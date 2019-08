Kinderen maken zich op voor Begijntjes Laat Besluit Toon Verheijen

12 augustus 2019

13u09 0 Hoogstraten Verschillende buurten uit Hoogstraten maken zich al enkele weken op voor het jaarlijkse ‘Begijntjes Laat Besluit’. De buurtschappen komen dan in stoet naar het stadhuis afgezakt om daar telkens een korte act voor te stellen. De kinderen maken kans op drie prijzen: Begijn (de hoofdprijs), de vaandel (de troostprijs) of de prijs van de kinderjury.

De traditie van dit folkloristisch kinderfeest gaat terug tot het begin van de vorige eeuw. Het feest dat in die tijd bekend stond als “Begijntjes Kermis” zou zoals de naam het nu zegt, duiden op een “laat besluit” van de begijntjes om het hof niet zoals gebruikelijk om 20.00 uur, maar pas om 22.00 uur te sluiten. Zo konden de begijntjes zelf ook gaan kijken naar de kinderen die “Begijntjes Kermis” vierden. Nu bevat het kinderfeest nog steeds de ingrediënten van weleer: kinderen trekken eerst zingend van deur tot deur om centjes in te zamelen, vervolgens dansen en zingen ze verkleed rond ‘den hoop’ en vervolgens vertrekken ze verkleed en in groep door de stad. Pas in 1960 kregen de kinderen een echt podium waar ze elk maximaal 6 minuten mogen optreden. Een van de voorwaarden is dat de kledij van de kinderen uitsluitend uit crêpepapier mag bestaan.

Vroeger brachten de groepen een volksliedje of een Kempische dans, maar de laatste jaren treden de meeste groepen aan met een eigen creatie rond één of ander actueel thema. Omstreeks 14 uur is het grote moment dan eindelijk aangebroken en mag de eerste groep het podium op. Het einde van de optredens is voorzien rond 17.00 uur. De optredens vinden plaats in open lucht.