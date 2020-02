Kinderen lagere scholen dansen tegen pesten en secundair onderwijs zet in op cyberpesten Toon Verheijen

20 februari 2020

12u14 2 Hoogstraten De leerlingen van de GBS Hoogstraten hebben de week tegen pesten afgesloten met een eigen dansje. DE secundaire scholen in de stad kunnen sinds deze week ook beschikken over een educatief pakket met boeken en andere materialen om te leren omgaan met pesten en de gevolgen.

Tijdens de Week tegen Pesten doet GBS Hoogstraten mee aan de Stip It-actie. “Dagelijks hebben alle kinderen – ook de kleuters – een dansje gedaan”, vertelt de directie. “Maandag dansten de kinderen voor het eerst samen. Ook dinsdag, woensdag en donderdag wordt er gedanst. Na elk dansje kreeg elk kind dan een stip om uiteindelijk nu dus vier stippen te hebben, het symbool tegen pesten.”

Cyberpesten

De stad zet ook op de middelbare scholen in op pesten. Elke school heeft een box gekregen vol met ‘mediawijsheid’. “Pesten kan in vele vormen voorkomen: fysiek, verbaal, anderen uitsluiten, cyberpesten. Die laatste is toch wel prioritair en daar willen we extra aandacht aan besteden”, zegt schepen van Onderwijs Faye Van Impe (N-VA). “Zeker met het stijgend gebruik van sociale media komt cyberpesten en het misbruik van online media steeds meer voor.”

Infopakket

Daarom heeft de stad samen met de secundaire scholen een ‘infobox mediawijs’ samengesteld. “Dit is een infopakket met acht boeken en tal van brochures en educatieve materialen. Leerkrachten kunnen deze materialen gebruiken in de lessen of bij de voorbereiding van de lessen. Zo kunnen zij beter inspelen op de hedendaagse uitdagingen bij het bijbrengen van kennis en vaardigheden. Eerder lanceerden we trouwens ook al de flyer ‘Het clickt in Hoogstraten’, die de vorm heeft van een smartphone eze ‘het-clickt-telefoon’ wil zowel de jongeren als ouders een aantal concrete tips geven om verstandig om te gaan met sociale media. Zo willen we jongeren en hun ouders meer bewust maken van de gevaren van online media.”