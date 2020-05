Keukenbrand door defecte kookplaat Toon Verheijen

11 mei 2020

08u10

De brandweer Zone Taxandria post Hoogstraten werd zondagnacht even voor middernacht opgeroepen voor een woningbrand aan Heieinde. Het was de bewoner zelf die de brand opmerkte in de keuken. De brandweer was snel ter plaatse en kon beletten dat het vuur zich over heel de woning verspreidde. De oorzaak ligt vermoedelijk bij een defect aan de kookplaat in de keuken.