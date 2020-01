Kersthuis van André en Nancy lokt 507 bezoekers: “We kijken al weer uit naar eind 2020" Toon Verheijen

07 januari 2020



Driekoningen is alweer voorbij en dat betekent dat André Hoefkens en Nancy Koninkcx uit de Lokbosstraat in Meer weer begonnen zijn met de afbraak van hun kersthuis. Binnenkort hebben ze dus weer iets meer plaats in de woonkamer en de keuken. “We hebben dit jaar een record kunnen noteren”, vertellen André en Nancy trots. “We hebben niet minder dan 507 bezoekers mogen ontvangen. We kregen niets dan lovende commentaar. Dankzij al die bezoekers hebben we ook 521,40 euro kunnen inzamelen voor Make a Wish Foundation. Nu kunnen we stilaan alles weer afbreken en netjes opbergen en weer uitkijken naar november wanneer alles weer opgebouwd zal zijn. We beloven weer iets nieuws”, knipogen de twee.