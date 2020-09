Kerstconcert van Dana Winner in Rabboenizaal Toon Verheijen

28 september 2020

12u40 0

Dana Winner komt op 21 december naar Hoogstraten voor een intiem kerstconcert in de Rabboeniezaal van het GC Hoogstraten. Hoogstraten zal één van de weinige plaatsen zijn waar er dit jaar een concert is van haar. “Door de werken die momenteel plaatsvinden in de kerk zal het optreden plaatsvinden in de Rabboeniezaal", zegt organisator Gert Snoeys. “De deuren zullen opengaan om 20 uur en het optreden zal aanvangen om 20.30 uur. Tickets kunnen vanaf nu besteld worden via de facebookpagina van “Dana Winner Hoogstraten”. Er zijn maar 200 kaarten beschikbaar in plaats van de 600 die in principe mogelijk zouden zijn. Tickets kosten 55 euro en zijn hier te koop.

Het uitgestelde optreden van Mama’s Jasje zal nu plaatsvinden op 24 oktober. Dit is reeds uitverkocht.