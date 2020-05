Kempens bedrijf VDS Productions bouwt ‘babbelboxen’ voor woonzorgcentra: “Blij dat we iets kunnen doen voor de zorgsector” Toon Verheijen

18 mei 2020

14u51 13 Hoogstraten Dirk Vermeiren van VDS Productions bouwt normaal standen op voor beurzen en evenementen, maar de laatste dagen is hij vooral actief als ‘babbelboxenbouwer’. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is hij in woonzorgcentra de boxen gaan neerzetten zodat bewoners weer op een veilige manier bezoekers kunnen ontvangen.

VDS Productions is meer dan tien jaar actief in de sector van de standenbouw, maar ook voor hen viel het werk in maart volledig stil. Alle beurzen en aanverwanten in heel Europa werden afgelast. “Begin maart hebben we voor bijvoorbeeld het AZ Turnhout nog wat scheidingswanden gebouwd, maar ook dat viel snel weer stil”, zegt Dirk Vermeiren. “Toen ik hoorde dat veel woonzorgcentra toch in de knoop zaten met hoe ze vanaf deze week weer veilig bezoekers kunnen ontvangen voor de bewoners, ben ik meteen aan het denken gegaan.”

Vlaanderen

De creatieve geest van Dirk kwam al snel tot de babbelbox volledig op maat gemaakt voor een gesprek van 1 op 1, 2 op 1 of 2 of 2 en al dan niet met intercom. Van Brugge tot Mechelen en Antwerpen en uiteraard ook in de eigen Kempen. Verschillende woonzorgcentra hebben bij Dirk een babbelbox gehuurd. “Wat ik er na de coronacrisis mee ga doen ? Misschien kunnen ze wel als verkiezingshokje dienen (lacht). Ik ben blij dat ik iets voor de zorgsector heb kunnen betekenen en dat er weer heel wat bewoners van de rusthuizen hun familie op een ietwat veilige manier kunnen terugzien.”

Andere sectoren

Wanneer voor Dirk Vermeiren de echte werkzaamheden weer kunnen opstarten zal afhangen van wanneer er weer beurzen en evenementen georganiseerd mogen worden. “Maar ik ben ervan overtuigd dat ik voor heel wat sectoren nog wat kan betekenen zoals horecazaken of kantoren voor het plaatsen van scheidingswanden, stickers met info, plaatsen van informatiezuilen. Alles kan op maat geleverd/geplaatst worden.”

vds-productions.be