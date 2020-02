Kempen telt in 2020 2.692 inwoners meer ondanks daling van aantal inwoners in twee gemeenten Toon Verheijen

04 februari 2020

11u11 0 Hoogstraten De teller van het aantal Kempenaren stond op 1 januari van dit jaar op 464.473. Dat zijn er 2.692 meer dan een jaar ervoor (461.781). De gemeenten met de sterkste bevolkingsaangroei waren Geel en Oud-Turnhout terwijl Meerhout en Merksplas er op achteruit gingen. Dat blijkt uit de officiële bevolkingscijfers van de FOD Binnenlandse zaken.

De grootste gemeente in de Kempen blijft nog altijd Turnhout dat het aantal inwoners zag stijgen van 44.954 naar 45.205 (+250). De kleinste is Baarle-Hertog met 2.845 inwoners (+99). Geel is de tweede grootste met 40.682 inwoners (+365 en de grootste stijger). De laatste gemeente die de kaap van 30.000 inwoners bereikt is Mol met 37.011 inwoners (+249). Nog opvallende stijgers zijn Balen (+190), Herentals (+119), Kasterlee (+233), Oud-Turnhout (+304), Retie (+114), Rijkevorsel (+127) en Vosselaar (+165).

Een aantal gemeenten zag het aantal inwoners nauwelijks stijgen. Dat was het geval voor Arendonk (+3), Dessel (+5), Grobbendonk (+12), Herselt (+7) en Ravels (+11). Voor Meerhout en Merksplas was de balans zelfs negatief. Meerhout telt 45 inwoners minder en Merksplas 11.

De tabel met alle cijfers vindt u hier.

Meer over Merksplas

Oud-Turnhout

Meerhout