Kelly Lambrechts kan nagelstudio heropenen: “Elke klant krijgt eigen box met vijlen en borsteltje” Toon Verheijen

17 mei 2020

07u47 5 Hoogstraten Kelly Lambrechts haalde net als héél de sector van de contactberoepen zoals kappers en schoonheidssalons opgelucht adem toen de Nationale Veiligheidsraad vorige week besliste dat ze terug open mochten. “Heel onze sector haalt opgelucht adem”, vertelt Kelly.

Kelly Lambrechts startte zo’n twee jaar geleden haar eigen nagelstudio op in de Achtelsestraat in Hoogstraten. Nog volop bezig dus haar zaak op te bouwen, kwam de sluiting midden maart niet echt op de ideale moment. “Ik was toen zo blij dat mijn agenda goed vol stond”, vertelt Kelly. “Plots was er niets meer. Het was even een domper, maar we weten uiteraard dat het niet anders kon. Maar gelukkig hebben we nu terug iets om naar uit te kijken.”

Gepersonaliseerd

Kelly heeft haar klanten ondertussen allemaal op de hoogte gebracht dat ze vanaf maandag terug welkom zijn. “Het zal wel met de nodige voorzorgsmaatregelen zijn. verplicht handen ontsmetten aan de voordeur en een mondmasker dragen bijvoorbeeld. Ik zal dat zelf uiteraard ook doen net als dat ik handschoenen draag. Net voor de uitbraak van de crisis, heb ik mijn opleiding tanden bleken afgerond. De mensen die daarvoor reeds een afspraak hadden gemaakt, heb ik gelukkig allemaal kunnen inplannen vanaf maandag aanstaande. Ook hier worden strikte voorzorgsmaatregelen in acht genomen want dan ga ik een faceshield dragen om mezelf en de klanten extra te beschermen. Elke klant krijgt ook een gepersonaliseerde hygiënische box krijgt met daarin een eigen setje vijlen, tool en een borsteltje. Na elke behandeling zal ik ook al mijn materiaal ontsmetten.”