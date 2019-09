Kapelletje OLV van den Akker krijgt parking (maar geen sanitair blok) Toon Verheijen

24 september 2019

11u41 0 Hoogstraten De kapel OLV van de Akker in Minderhout krijgt binnenkort parkeergelegenheid, maar een beloofd sanitair blokje komt er niet. De uitwerking van die plannen is stopgezet omdat de kerkfabriek liever geen extra sanitaire ruimte ziet aan de kapel.

Het kleine kapelletje in Minderhout wordt regelmatig gebruikt voor erediensten zoals een doopviering en zelfs huwelijken. Tijdens de vorige legislatuur werd er afgesproken om naast de parking links van de kapel ook een beperkte sanitaire ruimte voorzien. “Die plannen gaan echter niet door”, zegt schepen Michel Jansen (N-VA). “De kerkfabriek ziet liever geen sanitair blok naast de kapel. Die plannen staan dus on hold, maar de parking komt er zeker wel. Het gaat om een tien tot vijftien parkeerplaatsen. Voor het toilet zoeken we een oplossing, maar er is nu eenmaal niet veel plaats.”

Oppositieraadslid en ex-burgemeester Tinne Rombouts (CD&V) betreurt de beslissing om geen sanitair te voorzien. “Er was destijds nochtans wel mondeling overeengekomen dat wel te voorzien”, zegt Tinne Rombouts. “Jammer dat het dan nu plots geschrapt is. Je zou eens moeten weten hoeveel keer buurtbewoners de vraag krijgen of mensen die een dienst bijwonen in de kapel even bij hen naar het toilet mogen. Er mag dan wel een toilet zijn in de sacristie, maar dat is niet ideaal als je als oudere of als kind tijdens een dienst naar het toilet moet.”