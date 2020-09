Kap eikenbomen in John Lijsenstraat start op 12 oktober Toon Verheijen

28 september 2020

28 september 2020

13u21 5 Hoogstraten Een aannemer start op 12 oktober met de werken in de John Lijsenstraat in Meer. Het wegdek wordt er vernieuwd en een dertigtal grote eikenbomen worden gerooid. In de plaats komen nieuwe exemplaren. De werken werden eerder uitgesteld door corona

Het Agentschap Wegen en Verkeer wilde aanvankelijk deze lente al de werken uitvoeren, maar begin april was er een lockdown door de coronacrisis waardoor de werken werden opgeschort. Nu gaat de vernieuwing van het wegdek tussen Hoogeind en de Nederlandse grens wel door. De asfalt wordt er over een afstand van 3 kilometer volledig vernieuwd. AWV gaat ook een aantal van de grote dikke hinderlijke eikenbomen rooien en vervangen. In de plaats komen jonge beukenbomen.

Gevaarlijke situatie

Het kappen van de bomen werd in het verleden al niet door iedereen op gejuich onthaald, maar AWV maakt duidelijk dat het niet anders kan. “Op sommige plekken is de wegbreedte zeer beperkt, omdat de bomen vlak langs of op de wegrand staan en dat heeft al voor problemen gezorgd met bussen of vrachtwagens die elkaar kruisen. De dikke bomen beperken ook de zichtbaarheid bij het in- en uitrijden van de opritten. Bovendien richten de boomwortels schade aan het wegdek en de fietspaden aan.”

Fasering

De John Lijsenstraat zal vanaf 12 oktober een tweetal weken volledig afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Eerst worden de bomen gerooid en daarna worden de asfalteringswerken uitgevoerd. Dat zal in twee fasen gebeuren. Eerst komt het gedeelte aan de beurt tussen de Nederlandse grens en de Merenweg en daarna het gedeelte tussen de brug van de E19 en Hoogeind. Ook tijdens het weekend zal er gewerkt worden.

Omleiding

De N146 zal tijdens deze periode afgesloten zijn voor doorgaand verkeer tussen Meer en de Nederlandse grens. Een grote omleiding wordt aangegeven, ook vanop de E19 en vanuit Zundert (NL). Tijdens de tweede fase zijn ook de op- en afritten van het complex 1 ‘Meer’ van de E19 gedurende 5 dagen afgesloten, vanaf maandag 19 oktober 2020. Het verkeer wordt omgeleid via het eerstvolgende complex.