Kantoor van Bpost gesloten na coronabesmetting Toon Verheijen

24 september 2020

18u19 8 Hoogstraten De loketten van het kantoor van Bpost in de Gravin Elisabethlaan in Hoogstraten zal nog zeker tot het weekend gesloten blijven. Een van de loketbediendes heeft een coronabesmetting opgelopen.

Een van de bedienden van Bpost in Hoogstraten testte positief op het coronavirus en moet daardoor in quarantaine. “Maar dat betekent dat ook de drie collega’s van onze bediende in quarantaine moeten", zegt Barbara Van Speybroeck, woordvoerster van Bpost. “We moeten ook heel het kantoor ontsmetten omdat we daar ook geen enkel risico mee kunnen nemen. Voor onze postbodes is er geen probleem. Zij kunnen gewoon aan het werk blijven.”

Na het weekend zal de lokettenzaal normaal terug opengaan al zal nog moeten bekeken worden in welke personeelsbezetting. “We kunnen immers niet zomaar personeel van postkantoren uit de buurt naar hier laten komen, want we moeten ook rekening houden met onze werkbubbels.”