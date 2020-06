Kamerkoor Vialta verrast woon-zorgcentrum Stede Akkers: bewoners genieten vanop terras Toon Verheijen

03 juni 2020

14u54 0 Hoogstraten Een kleine delegatie van het Kamerkoor Vialta uit Hoogstraten trok woensdagmiddag naar het woonzorgcentrum Stede Akkers om er de bewoners én het personeel een hart onder de riem te steken. In een grote cirkel, netjes op anderhalve meter van elkaar, zongen ze a capella enkel liedjes voor de bewoners en enkele verzorgsters die plaats hadden genomen op de overdekte hoekterrassen van de gebouwen van Stede Akkers.

“Het is voor ons fijn en voor de bewoners, en daarvoor doen we het toch. Die reacties, die glimlach. Veel hebben ze niet om handen in deze bizarre tijd dus als we hen dan eventjes wat verpozing kunnen geven, is dat met alle plezier gedaan”, klinkt het bij Mieke Vervloet van Vialta.

En de bewoners? Ja, die genoten ervan. Zeker op de tonen van ‘Ik hou van u’. “Mogen we nog eens terugkomen”, vroeg Mieke Vervloet. Waarop een van de bewoners recht ging staan, over de railing van het terras ging hangen en riep: “Das zeker datte, maar niet meer zo lang wachten hé.”



