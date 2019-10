Juf Griet van het Klein Seminarie is een ‘Iron Lady’ Toon Verheijen

17 oktober 2019

Basisschool Klein Seminarie heeft een straf, maar vooral ook een sportief lerarenkorps. Dat geldt in elk geval toch zeker voor Griet Schrijvers. De leerkrachte van het tweede leerjaar nam onlangs deel aan het wereldkampioenschap triatlon in Hawaï, de Iron Man. Ze behaalde er een knappe 25ste plaats op 69 deelnemers in haar categorie. Dat kon de school niet zomer aan zich voorbij laten gaan. Alle leerlingen en leerkrachten verrasten haar donderdagnamiddag met een klein feestje waarbij ze in de bloemetjes werd gezet.