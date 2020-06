Jongerencafé Kokomo City heropent de deuren met mooi terras voor de deur: “Met Friends wachten we nog even af” Toon Verheijen

04 juni 2020

19u26 0 Hoogstraten Jongerenkroeg Kokomo heropent in juni ook nog zeker de deuren. De tweede zaak van zaakvoerders Gregg en Nick Jorissen en Bart en Perry Van de Mosselaar, Friends, zal vermoedelijk nog even gesloten blijven. De evenementenhal/discotheek Highstreet, die Nick Jorissen alleen uitbaat, zal ten vroegste in september weer open gaan.

Het populaire jongeren/danscafé Kokomo City teert vooral op het nachtleven, maar toch willen de uitbaters de zaak heropenen zeker nu ze van de stad de mogelijkheid hebben gekregen om een terras te maken voor de zaak. “We zijn volop bezig met het bekijken van het terras want we willen een mooi en deftig terras wegzetten en niet zomaar wat stoeltjes op de kasseien”, zegt Nick Jorissen. “Dat zal dus nog niet voor maandag zijn, maar waarschijnlijk eerder naar het volgende weekend toe of nog enkele dagen later. We moeten ook zien dat we binnen alles in orde krijgen.”

Friends

Voor de andere zaak op de hoek met de Gelmelstraat, Friends, wordt het een andere zaak. “Die kunnen we nauwelijks rendabel krijgen met alleen enkele tafeltjes. Want een terras op die hoek is moeilijk en gevaarlijk. We wachten daar dus nog even af om de deuren opnieuw te openen.” Nick Jorissen is zelf ook al geruime tijd de man van discotheek/evenementenzaal Highstreet. Die mag zoals gezegd pas open na 31 augustus.