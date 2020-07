Jonge ondernemers lanceren Boozebox: “We zullen deze zomer toch vooral thuis met vrienden afspreken” Toon Verheijen

02 juli 2020

13u08 4 Hoogstraten Enkele jonge ondernemers lanceren de ‘boozebox’. Zeker nu iedereen deze zomer vooral thuis gaat blijven, kan een (drank)spelletje wel eens leuk zijn. “We mikken vooral op kleine feestjes thuis, maar we gaan zeker ook langs de horeca en misschien dat bedrijven het ook wel een leuk eindejaarsgeschenk vinden.”

Deze zomer zullen we vooral in eigen land de vakantie doorbrengen en misschien al eens wat meer afspreken met ‘vriendenbubbels’ voor een gezellige avond bij de barbecue. Dat bracht Valerie Crombach, Ken Herrijgers, Jari Van Saet en Philippe Thijs op het idee van de ‘boozebox’. Het is geen gewoon samengesteld drankenpakket, maar eerder een ‘doebox’. “Ik ben eigenlijk op het idee gekomen omdat ik het als studentenonderneming had voorgesteld”, vertelt Valerie Crombach. “Ik heb het idee ook bij de mannen op tafel gelegd. Ze zagen het meteen zitten (lacht).”

Spelletjes

Het concept is vrij eenvoudig. De Boozebox Play bevat een handleiding voor een aantal (drank)spelletjes samen met de attributen, en een online spel. De Boozebox Beer bevat vier speciaalbieren die uitgekozen worden door het Bierparadijs. Het paradepaardje is de Boozebox Marula met een fles Marula Gin, vier premium tonicmixers en een lekker hapje van Zouterover. “Ons doel is vooral plezier maken onder vrienden”, vertellen de vier. “We gaan om de zoveel tijd ook nieuwe spelletjes lanceren, zodat er altijd een update is. In de basisversie zitten onder meer een spel kaarten, pinpongballetjes en dobbelstenen. De bedoeling is dat je met onze box niet meer op zoek moet naar allerlei attributen. Je hebt alles meteen bij de hand.”

Studentfest

Met de eenvoudige versie mikken de jonge ondernemers vooral op horecazaken, studentenverenigingen of bedrijven die eens een origineel eindejaarscadeau willen geven. Tijdens de eerste editie van het ‘Grootste Studentfest Ooit’ op 4 juli worden er dertig boxen uitgedeeld. Meer info op www.boozebox.be.