Jonge onderneemster uit Meer start met kledinglijn op maat van ruiter en paard: “Mijn passie als kleermaakster combineren met mijn liefde voor paarden” Toon Verheijen

14 juli 2020

21u16 21 Hoogstraten De 26-jarige Céline Dufour uit Meer lanceert een eigen kledinglijn op maat van ruiter en paard: ‘Horsetail by c’. “De combinatie tussen mijn passie voor mode en mijn liefde voor paarden”, vertelt de jonge onderneemster.

Céline Dufour maakte twee jaar geleden haar droom waar en startte haar eigen zaak in het centrum van Meer. Ze maakt vooral kostuums op maat, maar net zo goed accessoires of andere maatwerkjes. “Tijdens corona is alles een beetje stilgevallen”, vertelt Céline Dufour. “Geen feesten meer, geen huwelijken, iedereen werkte zo goed als thuis dus naar kostuums was niet echt meer een vraag. Ik heb wel zo’n 3.000 maskers gemaakt. Ik was soms tot 3 uur ’s nachts bezig. Maar deze periode zette me ook wel aan het denken om mijn andere passie ook te betrekken bij de zaak: paarden.”

Op maat

Daarom start Céline nu met ‘Horsetail by c’ naar analogie met Made by c & Tailored by c. “Jasjes of rijbroeken voor de ruiter en dekens, halsters of andere accessoires voor de paarden allemaal op maat en gepersonaliseerd. Dat is het opzet”, vertelt Céline. “De bedoeling is om zo een eigen kledinglijn te lanceren. Het idee is ook gedeeltelijk ontstaan omdat er in het verleden al wel eens vragen kwamen om rijkleding te maken.”

De eerste prototypes zijn ondertussen klaar. “Ik wil geen voorraad aanleggen want het is echt de bedoeling dat het op maat gemaakt materiaal wordt. Maar voor wie in de toekomst nog een kostuum op maat wil: ook dat blijf ik doen hoor!”

https://www.tailoredbyc.be/