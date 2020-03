Jonge kroegbaas gaat hamburgers aan huis leveren met ‘Ricky’s Burgers’: “Proberen hoofd boven water te houden” Toon Verheijen

20 maart 2020

16u01 5 Hoogstraten Rik Ouwerkerk (21) opende in het najaar van vorig jaar als jongste cafébaas van de Kempen dorpscafé De Guld. Nog geen half jaar later zorgt de coronacrisis voor een zware domper. Om het hoofd boven water te houden, startte Rik zijn eigen leveringsdienst aan huis op met authentieke Amerikaanse hamburgers. “En alles gebeurt onder de strengste veiligheidsnormen”, benadrukt Rik.

Rik Ouwerkerk opende eind oktober het dorpscafé De Guld in Wortel. Als jonge twintiger al een risicovolle onderneming en nu krijgt de jongste cafébaas van de Kempen ook nog een klap te verwerken door de coronacrisis. “Ik moet eerlijk zeggen dat het een zware klap was”, vertelt Rik. “Toen was er nog niet meteen sprake van een tegemoetkoming vanuit de overheid en zit je toch even met de handen in het haar.”

Zelf samenstellen

Maar de jonge cafébaas bleef niet lang bij de pakken zitten. Aangezien hij al geregeld achter de kookpotten stond, kwam hij op het idee om catering aan huis te gaan doen.”Het werd ‘Rickys Burgers’ een concept met authentieke Amerikaanse hamburgers”, lacht Rik Ouwerkerk. “Iedereen kan zelf zijn eigen hamburger samenstellen qua vlees, groenten, saus en bijgerecht. Een volledig gepersonaliseerde hamburger dus. En voor alle duidelijkheid: wij bereiden alles volgens de HACCP-normen en leveren dit ook veilig bij u thuis af. We dragen ook een masker, handschoenen en hebben ook het nodige ontsmettingsmiddel bij.”

Enthousiast

De eerste reacties zijn alvast positief en per dag komen er toch al flink wat bestellingen binnen. “Het is wel leuk dat mensen enthousiast reageren en het geeft toch weer wat moed”, vertelt Rik. “Hopelijk duurt het allemaal niet te lang al mag de overheid uiteraard geen enkel risico nemen door dingen weer te snel wel weer toe te laten. Voorlopig kunnen we ons hoofd nog wel boven water houden Ik heb van brouwerij Haacht ook al vernomen dat ze willen tussenkomen in de huur.”

