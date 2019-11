Johan Vermeeren stopt na dertien jaar als raadslid Toon Verheijen

26 november 2019



Johan Vermeeren, dertien jaar lang raadslid voor CD&V en tijdens de vorige legislatuur nog voorzitter van de gemeenteraad, houdt het voor bekeken. Hij wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Ilse Verachtert die tijdens de gemeenteraad van december de eed zal afleggen als opvolgster. “Ik heb het altijd graag gedaan, maar na wijs beraad heb ik inderdaad besloten om er een punt achter te zetten”, zegt Johan Vermeeren. “Ik word binnenkort algemeen directeur op Monnikenheide en ik voel aan dat de combinatie tussen mijn professionele bezigheden en gemeenteraadslid zijn dan niet meer haalbaar is. Vooral omdat ik iets altijd goed wel doen en dat gaat dan niet meer. Ik zal het politieke gebeuren in Hoogstraten altijd wel blijven volgen en ik hoop dat er nog veel wijze beslissingen zullen genomen worden.” Johan kreeg na zijn bekendmaking ook lovende woorden van alle partijen in de gemeenteraad.

