Jeugdverenigingen kunnen 7 hectare huren op Kolonie voor zomerkamp Toon Verheijen

29 juni 2020

De gemeente Merksplas stelt een terrein van zo'n 7 hectare ter beschikking op de Kolonie van Merkplas voor jeugdbewegingen om er zo veilig mogelijk op kamp te kunnen komen. Tijdens de vorige gemeenteraad had oppositiepartij Groen ook al gevraagd om de jeugdbewegingen zoveel mogelijk te ondersteunen.

Jef Schoofs van Groen stelde op de jongste gemeenteraad nog de vraag of de gemeente Merksplas alles zou doen om de jeugdbewegingen deze zomer te ondersteunen. Burgemeester Frank Wilrycx en schepen Leen Kerremans gaven toen al aan dat er al heel wat aanvragen waren én dat ze bezig waren met een draaiboek voor de site. “We hebben alles samen een terrein van bijna 7 hectare dat we ter beschikking stellen”, zegt schepen Leen Kerremans (Leefbaar Merksplas). “Jeugdverenigingen kunnen het kampeerterrein huren in de maanden juli en augustus. Het terrein is gelegen vlak achter de open schuren. Het is ook mogelijk om een kleiner gedeelte van het terrein te huren of het terrein op te splitsen zodat er meer bubbels tegelijkertijd kunnen verblijven.”

Krinkel

De voorbije twee edities van Krinkel werden georganiseerd op Merksplas-Kolonie. Krinkel is een vierjaarlijks evenement dat wordt georganiseerd door Chirojeugd Vlaanderen voor leiding en kandidaat-leiding. De gemeente voorziet aansluiting voor water en elektriciteit. Kosten voor water, elektriciteit en afvalverwerking zitten niet in de huurprijs inbegrepen en vallen ten koste van de huurder.

http://www.merksplas.be/opkampindekolonie.