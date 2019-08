Jef Geerts (80) doet gooi naar Belgisch wieleruurrecord op de piste : “32 kilometer op een uur moet ik toch halen” Toon Verheijen

27 augustus 2019

13u34 0 Hoogstraten De sportieve tachtiger Jef Geerts uit Minderhout gaat op 5 september het werelduurrecord op de wielerpiste aanvallen in de categorie 80+. Het huidige record staat op 31,186 kilometer. “Ambitieus misschien, maar ik denk dat ik toch zeker die 32 kilometer moet kunnen halen”, grijnst Jef. Er gaat zelfs een supportersbus mee naar de piste van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent en ’s avonds is er nog een feestje in café De Rijkswacht.

De West-Vlaming Achille Margo zette in juni van dit jaar het Belgische uurrecord op 31,186 kilometer. Een jaar eerder haalde hij al eens 27 kilometer, maar dat werd toen niet gehomologeerd. Maar het was toen wel dat Jef Geerts bij zichzelf dacht: dat kan ik ook! “Ik ga gemiddeld nog altijd zo’n vier keer per week fietsen en rij op jaarbasis toch 15.000 kilometers bij elkaar”, lacht Jef. “Ik ben dus redelijk getraind dus heb er alle vertrouwen in. Volgens mij moet de 32 kilometer op een uur haalbaar zijn. Al geef ik toe dat op een piste rijden helemaal iets anders is dan op de baan. Je moet daar rondjes rijden met één verzet. Versnellingen heb je niet.”

Supporters

Jef zal voor zijn poging op 5 september niet alleen staan. Hij krijgt steun van de Hoogstraatse Wielertoeristen waar hij lid van is. “Er komt heel wat bij kijken”, zegt vriend Jef Vandenbergh. “We zijn af en toe naar Gent gereden om daar wat te oefenen, maar er zijn ook de kosten voor een deurwaarder, het afhuren van de piste, een dopingcontrole. Er zal een heel team klaarstaan. We gaan ook met een supportersbus naar Gent rijden om hem aan te moedigen en zoals alle grote kampioenen krijgt hij ’s avonds ook een feestje in café De Rijkswacht (lacht).” De Belgische fietsenfabrikant Ridley (fietsenleverancier van de Lotto Soudal ploeg) stelt een pistefiets ter beschikking. “Daar ben ik enorm blij om, want niet iedereen heeft dat zomaar staan”, vertelt Jef Geerts nog.

Passie

Jef is een laatbloeier als het op koersen aankomt. Pas op z’n 35ste begon hij te koersen. “We waren in die periode met amper een dertig die regelmatig samen gingen fietsen”, vertelt Jef. “Op een gegeven moment won er iemand een koers die mij tijdens de gewone ritjes niet kon volgen. Toen dacht ik: dat ga ik ook eens proberen (lacht). Uiteindelijk ben ik nog tot mijn 70ste ongeveer blijven koersen. Eerst in het veld en daarna ook op de weg. Alles samen zal ik toch zo’n tweehonderd wedstrijden gewonnen hebben. Dat begint toch al te tellen he.”

Voor de statistieken: het werelduurrecord staat op naam van Giuseppe Mariononi met een tijd van 39,004 meter neer. “Dat zal ik wel niet halen”, knipoogt Jef Geerts.