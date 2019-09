Jef Geerts (80) breekt Belgisch werelduurrecord op de piste: “Ik sta voor altijd in de tabellen en dat maakt me fier” Toon Verheijen

06 september 2019

09u50 2 Hoogstraten Hij heeft het Belgisch uurrecord gebroken en hoe. De 80-jarige Jef Geerts uit Minderhout reed op de piste van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent maar liefst 33,750 kilometer op een uur. Hij verbrak het oude record met 2,5 kilometer. “Ik ben ontzettend fier. Waarschijnlijk zal het nog wel eens verbroken worden, maar ik sta voor altijd in de tabellen.”

De kranige Jef Geerts, die jaarlijks nog altijd zo’n 15.000 kilometer op de fiets zit, trok donderdag vol vertrouwen naar het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent om er het Belgisch uurrecord aan te vallen. “32 kilometer, dat moet ik gemakkelijk kunnen halen”, liet hij zich een week geleden ontvallen. En hij hield woord, want hij kwam uit op maar liefst 33,750 kilometer. Een dijk van een prestatie dus. “Eigenlijk heb ik er nooit aan getwijfeld dat mijn poging zou lukken”, knipoogt Jef. “Maar het zit niet in mijn aard om er op voorhand over op te scheppen. Je moet het altijd eerst nog effectief doen he.”

Fier

Het plan voor het uurrecord aan te vallen, begon een hele tijd geleden al te rijpen. “Er was nogal wat scepsis”, lacht Jef. “Maar ik ben altijd zeker van mijn stuk geweest en het is gelukt. Maar ik geef toe: het was zwaar. Ik mocht ook geen snelheidsmeter op mijn fiets plaatsen dus dat maakte het behoorlijk moeilijk omdat je dan zelf niet goed kan inschatten hoe hard je gaat. Ik ben blijkbaar iets te hard gestart, maar stilaan vond ik mijn ritme. Mijn begeleiders hielden me ook nauwgezet op de hoogte. Ik ben ontzettend fier op mezelf. Ik weet dat het record uiteindelijk wel zal sneuvelen en dat er nog pogingen zullen ondernomen worden. Maar ondertussen staat mijn record toch maar voor eeuwig in de tabellen he.”

Supporters

Een honderdtal vrienden, familieleden en leden van de Hoogstraatse Wielertoeristen tekenden present om Jef aan te moedigen. ““Zo’n uur rondjes draaien duurt eigenlijk ontzettend lang, zeker naast de baan”, vertellen Jef Verheyen en Dirk Stes die Jef tijdens zijn voorbereiding mee hebben begeleid. “Ik kan me voorstellen dat dat ook het geval was voor Jef, wat mijn respect alleen nog maar groter maakt. We zijn heel tevreden hoe alles is verlopen en wie weet staan we hier binnenkort met een 30-, 40- of 50-jarig lid van de club. De uitdaging ligt er in elk geval en de ervaring hebben we nu.” En zoals het voor een kampioen hoort, werd er nog een flink feestje georganiseerd. Eerst naast de wielerbaan in Gent en later in het clublokaal van de Hoogstraatse Wielertoeristen, Café De Rijkswacht in Hoogstraten.

Ook schepen van sport Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft is fier op de Hoogstratenaar. “Dit is een bijzondere sterke prestatie van Jef. Hij zet hiermee Hoogstraten op de kaart. Het was spannend van begin tot het einde. Het vertrek is niet evident omdat je vertrekt zonder versnellingen. De laatste 15 minuten zag je echt dat hij op karakter aan het fietsen was. Hier teken voor als ik dit kan op mijn 80ste.”