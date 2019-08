Jan Van de Peer neemt na 30 jaar afscheid van zijn supermarkt: “Goed personeel zoals het onze is goud waard” Toon Verheijen

20 augustus 2019

18u59 0 Hoogstraten Dertig jaar lang is hij het gezicht geweest van de Delhaize op de Vrijheid, maar zoals Jan Van de Peer het zelf zegt: aan alle mooie liedjes komt een eind. Hij heeft de zaak overgegeven aan de uitbater van Delhaizewinkels in Wuustwezel en Kalmthout. Volgend jaar zal de winkel even dicht zijn voor vernieuwing. “Ik zal het missen. Ik zal dan maar elke dag gaan winkelen, zeker?”

Jan Van de Peer (54) is een vertrouwd gezicht in Hoogstraten. Een ‘patron’ die geregeld door de winkel wandelt en op drukke momenten zelfs bijspringt achter de kassa. Op 1 september wordt de zaak officieel overgegeven aan overnemer Hans Van Leeuwen, die nu al de Delhaizewinkels van Wuustwezel en Kalmthout uitbaat. “Maar zo rap zijn ze ook nog niet van mij af”, lacht Jan. “Ik blijf nog tot 30 september een beetje rondlopen en meewerken om de overgang vlotter te laten verlopen. Het zal in elk geval wel wennen, want na al die jaren heb je toch een band opgebouwd met klanten. Ik kan geen vijf stappen in de winkel zetten of iemand zegt goeiendag. Ik zal maar dikwijls terugkomen als klant zeker? (lacht).”

Lokale producten

Het was de ‘schuld’ van de vader van Jan dat hij in de supermarktsector terecht kwam. Die nam immers de vroegere Unic over en zette Jan in de winkel. Na een passage van enkele jaren in Brasschaat belandde Jan Van de Peer definitief in Hoogstraten, dat ondertussen ook zijn thuishaven was geworden. “Het assortiment, de klanten, het personeel. Alles is al die jaren grondig veranderd. Ik kan me nog zo de tijd voor ogen halen dat gezinnen hier kwamen winkelen en met twee volle winkelkarren weer buiten kwamen. Zij kwamen dan één keer in de week of om de twee weken. Nu zie je klanten veel sneller terugkomen voor kleinere boodschappen. Soms zelfs twee keer per dag.”

En er is de concurrentie. Hoogstraten heeft naast de Delhaize nog een Colruyt, een Aldi, een Lidl en een Carrefour. En op enkele kilometers afstand ook nog eens een Albert Heijn en binnenkort een Jumbo. “Die laatste twee gaan hier inderdaad oorlogje spelen. We hadden wel gedacht dat we dat zouden voelen, maar blijkbaar hebben we veel trouwe klanten. Ik hoop trouwens wel dat de overnemer mee blijft inzetten op lokale producten.”

Verbouwing

Terwijl op heel wat plaatsen Delhaize op zondag open is, heeft Jan Van de Peer dat nooit gedaan. “Dat was dat een bewuste keuze”, zegt Jan. “In Brasschaat deed ik het destijds wel, maar hier niet. Bovendien was onze maandagmorgen altijd meer dan goed. Dat compenseert. Wij hebben ook gekozen om ’s avonds langer open te zijn.”

Ook voor het personeel zal het aanpassen worden vanaf 1 september, want vanaf dan werken ze onder een andere baas. “Goed personeel is goud waard. Dat besef ik maar al te goed. We hebben hier een vaste kern van echte topmensen.”

Begin volgend jaar gaat de winkel vermoedelijk voor korte tijd dicht. Het pand zal dan volledig leeggehaald worden en binnenin een volledige make-over ondergaan.